Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 29 октября 2024Наука и техника

Стала известна дата запуска второго «Кондора-ФКА»

ТАСС: второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» запустят 30 ноября

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируется запустить 30 ноября с космодрома Восточный. Об этом ТАСС стало известно от источника в российской космической отрасли.

«Пуск аппарата с Восточного запланирован на 30 ноября 2024 года», — заявил собеседник.

В сентябре госкорпорация «Роскосмос» в Telegram сообщила, что спутник «Кондор-ФКА» № 2 могут запустить в конце ноября.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 1 прошел летные испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал об атаке беспилотника на университет спецназа в Чечне

      В России огромный БелАЗ расплющил легковушку с людьми

      Чимаев поднялся в рейтинге UFC

      IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

      В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

      Стало известно о работе ПВО в Луганске

      В российском регионе трое мужчин ограбили таунхаус на 30 миллионов рублей и попались

      Экс-солистка «Ленинграда» отреагировала на сотрудничество Шнурова и Инстасамки

      В Финляндии арестовали российскую недвижимость

      В Китае стало меньше долларовых миллиардеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше