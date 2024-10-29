Стала известна дата запуска второго «Кондора-ФКА»

ТАСС: второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» запустят 30 ноября

Второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируется запустить 30 ноября с космодрома Восточный. Об этом ТАСС стало известно от источника в российской космической отрасли.

«Пуск аппарата с Восточного запланирован на 30 ноября 2024 года», — заявил собеседник.

В сентябре госкорпорация «Роскосмос» в Telegram сообщила, что спутник «Кондор-ФКА» № 2 могут запустить в конце ноября.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 1 прошел летные испытания.