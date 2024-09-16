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18:04, 16 сентября 2024Наука и техника

Назван срок запуска «Кондора-ФКА»

«Роскосмос»: спутник «Кондор-ФКА» могут запустить в конце ноября

Фото: Космический центр «Восточный»

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №2 могут запустить в конце ноября. Сроки запуска назвала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Запуск — предварительно в конце ноября», — говорится в сообщении.

Аппарат прибыл на космодром Восточный. Специалисты приняли контейнер со спутником и разгрузили его. В ближайшее время «Кондор-ФКА» транспортируют в монтажно-испытательный корпус для подготовки к старту.

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Ранее в сентябре стало известно, что на Восточном началась заправка разгонного блока «Фрегат» для запуска спутника «Ионосфера-М» № 1-2 и попутной полезной нагрузки. Четыре спутника «Ионосфера-М» вместе с одним аппаратом «Зонд-М» будут входить в состав комплекса Ионозонд, предназначенного для мониторинга космической погоды.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» прошел летные испытания.

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      Даниил Иринин
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