Назван срок запуска «Кондора-ФКА»

«Роскосмос»: спутник «Кондор-ФКА» могут запустить в конце ноября

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №2 могут запустить в конце ноября. Сроки запуска назвала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Запуск — предварительно в конце ноября», — говорится в сообщении.

Аппарат прибыл на космодром Восточный. Специалисты приняли контейнер со спутником и разгрузили его. В ближайшее время «Кондор-ФКА» транспортируют в монтажно-испытательный корпус для подготовки к старту.

Ранее в сентябре стало известно, что на Восточном началась заправка разгонного блока «Фрегат» для запуска спутника «Ионосфера-М» № 1-2 и попутной полезной нагрузки. Четыре спутника «Ионосфера-М» вместе с одним аппаратом «Зонд-М» будут входить в состав комплекса Ионозонд, предназначенного для мониторинга космической погоды.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» прошел летные испытания.