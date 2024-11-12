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18:00, 12 ноября 2024Экономика

Стало известно о снижении грузооборота морских портов России

АМТП: грузооборот российских портов снизился в январе-октябре на 3,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С января по октябрь 2024 года грузооборот морских портов России снизился на 3,2 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 миллиона тонн. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Согласно данным АСОП, в случае с экспортными грузами падение составило 2,8 процента (до 586,6 миллиона тонн), импорт, напротив, вырос на 9 процентов, до 35,2 миллиона тонн. Месяц назад динамика показателей составляла минус 3,2 и плюс 8,1 процента соответственно при общем снижении грузооборота на 3,5 процента.

За первые 10 месяцев текущего года наиболее значительный рост продемонстрировал показатель портов Архангельска (на 48,7 процента, до 2,3 миллиона тонн), Владивостока (на 8,9 процента, до 31,1 миллиона тонн) и Санкт-Петербурга (на 8,8 процента, до 43,8 миллиона тонн), а самое масштабное снижение показателя зафиксировано в Тамани (на 34,5 процента, до 23,3 миллиона тонн), дальневосточном Ванино (на 18,5 процента, до 24,5 миллиона тонн) и Туапсе (на 16,3 процента, до 18,1 миллиона тонн).

Ранее стало известно, что в связи с усилившимся летом притоком контейнеров в дальневосточные порты, в результате чего некоторые терминалы оказались загружены на 100 процентов, суда с лишними контейнерами могут запретить пускать в дальневосточные порты.

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