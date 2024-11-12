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05:57, 12 ноября 2024Мир

В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России

Аналитик Озер: Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп будет добиваться от Конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине. «Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции», — объяснил он.

Эксперт допустил, что санкции могут быть сняты в областях, непосредственно касающихся жизни россиян. По его мнению, возможно открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов, возобновление прямых рейсов в РФ, а также отмена ограчений для банковской системы SWIFT.

Ранее Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.

ЖЗЛ
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