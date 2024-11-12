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01:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит

Панченко: на Украине разворовывается более половины западной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х обвинила Украину в разворовывании более половины западной помощи и призвала союзников Киева провести аудит.

«Более 50 процентов западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги. Страдают простые украинцы. Мы должны найти, где спрятаны эти деньги», — подчеркнула она.

Панченко также заявила, что у украинских благотворительных организаций есть негласное правило о том, что 30 процентов иностранной помощи можно тратить на себя, однако проблема заключается в том, что некоторые из них тратят на себя сто процентов.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

ЖЗЛ
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