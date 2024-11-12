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15:43, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

В Абхазии заявили, что отпустят задержанные оппозиционеров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Сократ Джинджолия

Сократ Джинджолия. Кадр: Аҧсуа телехәаҧшра / YouTube

Все задержанные в Абхазии оппозиционеры скоро будут отпущены. Об этом заявил член общественной палаты республики Сократ Джинджолия, передает РИА Новости.

«Мы, члены общественной палаты, были у президента, и он сказал, что дает слово освободить этих парней», — рассказал Джинджолия.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба предложил освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме. Как уточняется, предложение генпрокурора могут утвердить до конца дня.

Ранее в Абхазии начались акции протеста против заключения инвестиционного соглашения с Россией, в ходе которых оппозиция заблокировала центральную трассу страны. В связи с этим президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

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