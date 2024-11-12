В Абхазии протестующие разблокировали все перекрытые ранее мосты

«РИА-Новости»: протестующие в Сухуме разблокировали все мосты

Протестующие в Сухуме разблокировали последний из пяти мостов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Последним заблокированным мостом был Гумистинский. Сейчас движение на нем восстановлено. Протестующих у дорог почти не осталось.

Разблокирование мостов началось после новостей об освобождении всех оппозиционных политиков Абхазии из-под стражи, что было основным требованием протестующих. По их словам, все они были задержаны из-за критики инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией.

Ночью 12 ноября в Абхазии начались протесты представителей оппозиции. Помимо перекрытия трасс, протестующие вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.