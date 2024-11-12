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16:23, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии начали освобождать задержанных оппозиционеров

РИА Новости: в Абхазии решили освободить оппозиционеров Смыра и Гварамию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

В Абхазии начали освобождать задержанных оппозиционеров. О выполнении требований протестующих пишет РИА Новости.

По данным агентства, были освобождены Омар Смыр и Аслан Гварамия. Затем журналисты проинформировали об освобождении Рамаза Джопуа и Гарри Кокая.

12 ноября член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сообщил, что задержанные оппозиционеры скоро будут отпущены. Ранее в республике начались протесты. Представители оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса в Абхазии. Протестующие требовали освободить из изолятора временного содержания несколько активистов.

Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией 30 октября.

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