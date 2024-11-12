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13:48, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Баку рассказали об упущенной возможности для Армении

МИД Азербайджана: отказ Армении от участия в COP29 это упущенная возможность
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Отказ Армении от участия в климатическом саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет РИА Новости.

Баку направил представителям Армении приглашения, потому что она является членом Рамочной конвенции ООН об изменении климата. «Несмотря на то, что Армения зарегистрировала несколько своих представителей в связи с участием в конференции, их участия на COP29 мы не наблюдаем. Думаем, что это упущенная возможность для них», — заявил Байрамов.

Ранее в Армении заявили, что у Еревана и Баку остаются нерешенные вопросы по мирному соглашению, которое должно установить дипломатические отношения между республиками.

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