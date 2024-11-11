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12:23, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Армении рассказали о нерешенных вопросах по мирному соглашению с Азербайджаном

МИД Армении: нерешенные вопросы по мирному соглашению с Азербайджаном остаются
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У Армении и Азербайджана остаются нерешенные вопросы по мирному соглашению, но в Ереване рассчитывают, что позиции сторон удастся сблизить. Об этом заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян, передает ТАСС.

«Недавно мы получили 11-ю редакцию азербайджанского варианта мирного договора, сейчас рассматриваем ее. Есть еще вопросы, по которым позиции двух сторон расходятся, но мы видим возможность сблизить эти позиции», — рассказал он.

В субботу, 9 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Он подчеркнул, что стороны приблизились к консенсусу несмотря на задержку Арменией своих предложений по содержанию документа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада вытеснить Россию из отношений Баку и Еревана усиливает угрозы безопасности в регионе. Он подчеркнул, что решить вопрос мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном необходимо в кругу дружественных стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров.

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