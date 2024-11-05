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00:02, 6 ноября 2024Мир

Лавров указал на угрозу в желании Запада вытеснить Россию из отношений Баку и Еревана

Лавров: желание Запада вытеснить РФ из отношений Баку и Еревана усиливает угрозы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада вытеснить Россию из отношений Баку и Еревана усиливает угрозы безопасности в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр призвал исключить влияние извне на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и указал на важность решения этого вопроса в кругу дружественных стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров.

«Стремление Вашингтона и Брюсселя вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации лишь усиливает угрозы безопасности в регионе», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени. По его словам, ввиду этого Москва, в отличие от «западных псевдопосредников» не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.

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