Лавров указал на угрозу в желании Запада вытеснить Россию из отношений Баку и Еревана

Лавров: желание Запада вытеснить РФ из отношений Баку и Еревана усиливает угрозы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада вытеснить Россию из отношений Баку и Еревана усиливает угрозы безопасности в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр призвал исключить влияние извне на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и указал на важность решения этого вопроса в кругу дружественных стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров.

«Стремление Вашингтона и Брюсселя вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации лишь усиливает угрозы безопасности в регионе», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени. По его словам, ввиду этого Москва, в отличие от «западных псевдопосредников» не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.

