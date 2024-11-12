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04:43, 12 ноября 2024Мир

В ЕС запланировали выделить десятки миллиардов на оборону

FT: в ЕС запланировали выделить десятки миллиардов на оборону
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ЕС запланировали высвободить из бюджета десятки миллиарды евро, чтобы потратить их на оборону, сообщает Financial Times.

Деньги планируют взять из предназначенных средств на сокращение экономиеческого неравенство. На эту цель было выделено 392 миллиардов евро на несколько лет.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал возможность отправки военных на Украину. Стано добавил, что позиция Евросоюза по Украине остается без изменений. ЕС поддерживает Киев, однако решения об отправке в каком-либо виде военных на украинскую территорию принято не было.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы Службы внешних действий ЕС сообщило, что Евросоюз изучит запрос Киева и обдумает возможность обучения солдат на территории Украины, если будут соблюдены «необходимые политические и оперативные условия».

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