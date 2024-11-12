В Финляндии выступили против принуждения Украины к нейтралитету

Глава финского МИД Валтонен выступила против «финляндизации» Украины

Глава финского МИД Элина Валтонен выступила против принуждения Украины к нейтралитету и политики «финляндизации» по аналогии с событиями после Второй мировой войны. Ее слова приводит агентство Reuters.

Министр отметила, что подобное развитие событий, когда Киев вынудят пойти на уступки против его воли, не будет способствовать мирному урегулированию и «разрушит международную систему».

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — подчеркнула Валтонен, призвав «посмотреть правде в глаза» и признать, что Украина была нейтральной до февраля 2022 года.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории.