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22:15, 5 ноября 2024Мир

В Финляндии выступили против уступок части территорий Украины

Президент Финляндии Стубб призвал Украину забыть о финской модели мира с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Josh Arslan / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat.

Стубб прокомментировал «финскую модель» для прекращения конфликта на Украине, которая предполагает передачу части территории страны России. Он призвал использовать подобные аналогии с осторожностью.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — сказал глава государства на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что инициатива допускает передачу Москве территорий.

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