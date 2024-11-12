В МИД обвинили западные страны в лицемерии

Дипломат МИД РФ Лукьянцев уличил западные страны в лицемерии и росте ксенофобии

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что заявления делегаций западных стран в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи не соответствуют их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом. Его слова приводит ТАСС.

Лукьянцев объяснил, что несоответствия вызваны ростом ксенофобии на Западе и «расцветом» разных форм расизма. В частности, дипломат выступил с критикой позиций ФРГ Японии и Италии, которые поддержали поправки, смягчающие осуждение нацизма.

«Сколько бы эти государства ни заявляли о приверженности своим обязательствам, их голосование демонстрирует полное расхождение слов и действий», — обвинил он.

Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Против инициативы высказались 54 страны, среди которых Украина, США и другие.