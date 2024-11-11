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22:55, 11 ноября 2024Мир

Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с неонацизмом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, документ поддержали 116 стран, еще 11 воздержались. Против высказались 54 страны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что ряд западных стран одержим идеей глобального превосходства. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, отметил он.

ЖЗЛ
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