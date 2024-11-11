Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, документ поддержали 116 стран, еще 11 воздержались. Против высказались 54 страны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что ряд западных стран одержим идеей глобального превосходства. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, отметил он.