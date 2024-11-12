Москва зазеленеет по-другому

В Мосгордуму внесли новый природоохранный законопроект

В Мосгордуму внесен законопроект, который заменит три действующих природоохранных закона, сообщает «Коммерсантъ».

Документ, как и раньше, практически исключает стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). При этом предлагается ввести новый термин — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). В рамках ООЗТ разрешат строить парковки и капитальные строения — спортивные, оздоровительные и рекреационные объекты. Власти будут наделены правом переводить ООПТ в ООЗТ.

Некоторые эксперты назвали законопроект «концептуально неплохим», другие увидели в нем угрозу зеленым территориям. Так, управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров считает, что нововведение «может привести к уменьшению площади защищенных природных территорий и их деградации». По его словам, законопроект позволит переводить ООПТ в ООЗТ «даже на таких значимых территориях», как парк «Москворецкий» или Битцевский лес.

Координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко называет законопроект «неплохим в качестве концептуальной основы», поскольку в нем упоминаются показатели озелененности, зеленого каркаса, отраслевой схемы развития зеленого фонда и реестра зеленых насаждений.

Ранее столичные власти рассказали, что в Москву вернулись птицы, считавшиеся исчезнувшими — например, серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед.