В Раде рассказали о попытках Киева не быть обузой для Запада

Мережко: «план победы» должен показать, что Киев не является обузой для Запада

«План победы» Украины, подготовленный для администрации избранного президента США Дональда Трампа, должен показать, что Киев не является обузой для Запада. Об этом заявил депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко, передает Financial Times.

Он также назвал решение о подготовке плана с учетом победы кандидата от республиканцев на выборах мудрым шагом. «Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место», — заявил он.

Ранее стало известно, что Украина строит «план победы», выделяя потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на избранного президента США, известного своей склонностью к заключению сделок. Отмечается, что при составлении пунктов плана Киев опирается на рекомендации союзников в Европе и США, в том числе высокопоставленных республиканцев.

В воскресенье, 10 ноября, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что действующая администрация США планирует реализовать все средства, которые Конгресс ранее выделил на оказание помощи Украине. Так Киев должен получить от Вашингтона около 6 миллиардов долларов (более 589,3 миллиарда рублей).