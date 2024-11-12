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10:43, 12 ноября 2024Наука и техника

В России допустили производство «Ланцета» на территории других стран

ФСВТС: дрон «Ланцет» может производиться на территории других стран
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Не исключено производство дронов «Ланцет» на территории других стран-партнеров, которые проявляют интерес к покупке российских беспилотников, допустил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к российскому беспилотнику большой интерес проявляют государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и страны ОДКБ. «С рядом партнеров ведем консультации и в том числе обсуждаем варианты сотрудничества в формате технологического партнерства с созданием производства на территории заказчика», — сказал руководитель.

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Михеев добавил, что в настоящее время экспортный потенциал беспилотников «Ланцет-Э» оценивается в более тысячи комплектов в год.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам, в том числе к модели «Ланцет».

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