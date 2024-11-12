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06:45, 12 ноября 2024Наука и техника

В России заявили о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам

Глава ФСВТС Шугаев заявил о росте интереса иностранцев к ударным БПЛА ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам, в том числе к модели «Ланцет». Его слова приводит ТАСС.

«Наблюдаем серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, эффективно проявившим себя в реальных боевых действиях», — отметил глава ФСВТС в рамках авиасалона Airshow China 2024 в Китае.

Он указал, что на внешнем рынке растет заинтересованность в БПЛА «Ланцет», однако российские военные сейчас испытывают высокую потребность в этом типе вооружений.

В сентябре сообщалось, что «Рособоронэкспорт» впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующим боеприпасом «Ланцет-Э». Экспортную версию представят на выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).

ЖЗЛ
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