В России заявили о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам

Глава ФСВТС Шугаев заявил о росте интереса иностранцев к ударным БПЛА ВС РФ

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил о росте интереса иностранцев к российским ударным беспилотникам, в том числе к модели «Ланцет». Его слова приводит ТАСС.

«Наблюдаем серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, эффективно проявившим себя в реальных боевых действиях», — отметил глава ФСВТС в рамках авиасалона Airshow China 2024 в Китае.

Он указал, что на внешнем рынке растет заинтересованность в БПЛА «Ланцет», однако российские военные сейчас испытывают высокую потребность в этом типе вооружений.

В сентябре сообщалось, что «Рособоронэкспорт» впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующим боеприпасом «Ланцет-Э». Экспортную версию представят на выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).