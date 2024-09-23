Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

«Рособоронэкспорт» впервые представит «Ланцет-Э» на выставке ADEX 2024 в Баку

«Рособоронэкспорт» впервые покажет за рубежом комплекс с барражирующим боеприпасом «Ланцет-Э». Экспортную версию представят на выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан), сообщили в компании.

«На ADEX 2024 "Рособоронэкспорт" покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э"», — говорится в сообщении.

«Ланцеты» позволяют поражать различную бронетехнику, включая танки и боевые машины пехоты, укрепления, авиацию на стоянках и надводные цели.

В августе стало известно, что дальность применения российского комплекса с дроном-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации увеличили до 70-80 километров. Также специалисты повысили качество передачи видеосигнала.

В том же месяце в официальном издании форума «Армия» сообщили, что «Ланцет» получил тепловизор, который позволяет поражать цели в любое время суток.