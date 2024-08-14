Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 14 августа 2024Наука и техника

Названы особенности новой версии «Ланцета»

Новая версия дрона-камикадзе «Ланцета» получила тепловизор

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Дрон-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации получил тепловизор, который позволяет наносить удары в любое время суток. Особенности аппарата назвали в официальном издании форума «Армия», передает ТАСС.

«В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса — прим. «Ленты ру»] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днем, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток», — говорится в материалах.

Ранее в августе стало известно, что специалисты повысили устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору «Ланцета». Это увеличило дальность применения аппарата до 70-80 километров.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В июне портал Lost Armour сообщил, что в мае Вооруженные силы России установили рекорд по применению «Ланцетов», нанеся более 300 ударов барражирующими боеприпасами.

В ноябре появились кадры, демонстрирующие применение дрона-камикадзе «Ланцет» ночью.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      Российские морпехи уничтожили большое количество личного состава ВСУ в Курской области

      В России представили противодроновые патроны

      Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева рассказала о своем питании

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

      В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

      В Петербурге начали танцевать люки

      На Солнце произошла мощная вспышка

      Жители российского города начали задыхаться от химического запаха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше