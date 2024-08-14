Названы особенности новой версии «Ланцета»

Новая версия дрона-камикадзе «Ланцета» получила тепловизор

Дрон-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации получил тепловизор, который позволяет наносить удары в любое время суток. Особенности аппарата назвали в официальном издании форума «Армия», передает ТАСС.

«В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса — прим. «Ленты ру»] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днем, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток», — говорится в материалах.

Ранее в августе стало известно, что специалисты повысили устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору «Ланцета». Это увеличило дальность применения аппарата до 70-80 километров.

В июне портал Lost Armour сообщил, что в мае Вооруженные силы России установили рекорд по применению «Ланцетов», нанеся более 300 ударов барражирующими боеприпасами.

В ноябре появились кадры, демонстрирующие применение дрона-камикадзе «Ланцет» ночью.