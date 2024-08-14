Дальность российского «Ланцета» увеличили

Дальность применения дрона-камикадзе «Ланцет» увеличили до 80 километров

Дальность применения российского комплекса с дроном-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации увеличили до 70-80 километров. Об этом говорится в официальном издании форума «Армия», передает ТАСС.

«Важно отметить, что расстояние, на которое теперь может летать "Ланцет", достигло отметки 70-80 километров от линии боевого столкновения», — говорится в материале.

Там отметили, что модернизация изделий повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

В июле боец подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» сообщил, что «Ланцет» успешно обходит иностранные системы радиоэлектронной борьбы, которые применяет Киев.

В том же месяце стало известно, что Вооруженные силы России применили более двух тысяч дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции. В частности, этими аппаратами уничтожили 112 самоходных артиллерийских установок и 133 буксируемых орудия.

