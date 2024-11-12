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14:03, 12 ноября 2024Мир

В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

Депутат Чепа: Трамп может способствовать миру на Украине еще до инаугурации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп может способствовать завершению украинского конфликта еще до своей инаугурации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что даже до официального вступления в должность Трамп способен надавить на своих оппонентов в США.

«Мы понимаем, что до инаугурации у Трампа нет юридических полномочий. Но есть понимание, что Украина полностью зависит от позиции Госдепа, от финансирования, поставок оружия, — сказал Чепа. — Действующий президент США Джо Байден пытается реализовать ранее намеченные его командой планы по поддержке Украины, но и у Трампа достаточно возможностей надавить на своего предшественника».

Он отметил, что слова Трампа о способности завершить украинский конфликт за 24 часа являются популизмом и тем не менее новый глава государства обладает достаточными возможностями для того, чтобы привести Украину к миру.

«Сейчас команда Трампа вырабатывает план урегулирования. И если он будет увязан с нашим планом, то Трампу действительно удастся способствовать установлению мира еще до своей инаугурации», — заключил политик.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее, еще до вступления в должность.

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