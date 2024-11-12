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07:27, 12 ноября 2024Экономика

В России перерегистрировали чешскую марку пива

«Ъ»: права на чешскую марку пива Zatecky Gus получила российская «Балтика»
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Российская пивоваренная компания «Балтика» получила права на чешскую марку пива Zatecky Gus. О перерегистрации бренда со ссылкой на данные СПАРК сообщает «Коммерсантъ».

Права на торговую марку в пяти вариантах зарегистрировали в октябре 2024 года. Ранее правообладателем выступала Garfio Czech Republic из города Жатец, дочерняя структура «Балтики». Пивоваренная компания назвала перерегистрацию формальностью.

По мнению советника Forward Legal Людмилы Лукьяновой, сделка могла пройти в целях предотвращения рисков, связанных со спорами со стороны чешской компании. Перерегистрировать бренд могли в рамках договоренностей «Балтики» и Carlsberg о разделе активов, добавил патентный поверенный Сергей Зуйков.

Датская корпорация объявила об уходе с российского рынка в марте прошлого года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на компанию «Балтика», однако не обозначил точных сроков завершения продажи активов в стране.

В октябре 2023 года Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Под ограничения попала продукция всех международных и региональных марок CG. Полный запрет на реализацию должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

В середине июля, по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление государства. Сейчас «Балтика» добивается взыскания долга с Carlsberg в размере 4,41 миллиарда рублей. В датской компании заявляют, что передача ее активов во временное управление Росимущества была незаконной, и грозят РФ международным судом.

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