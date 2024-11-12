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08:02, 14 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали рост зарплат в двух ключевых отраслях

Глава «Мигрант Сервис» Кладов спрогнозировал рост з/п на производстве и стройке
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

На фоне обострения кадрового голода на российском рынке труда средние зарплатные предложения в производственном и строительном секторах заметно вырастут в следующем году. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Он отметил, что вышеперечисленные отрасли являются одними из ключевых для российской экономики. В 2025 году производственный и строительный секторы, по мнению Кладова, окажутся наиболее уязвимыми к кадровому голоду на фоне продолжающегося оттока трудовых мигрантов и общей нехватки квалифицированных сотрудников в РФ.

С учетом этого в этих отраслях в 2025 году обострится конкуренция за потенциальных соискателей. Рост среднего зарплатного предложения производственным рабочим, по прогнозу Кладова, увеличится на 20-30 тысяч рублей — со 130 тысяч в июне 2024-го до 150-160 тысяч. В свою очередь, ежемесячные оклады строителей за этот период вырастут на 30-40 тысяч — со 110 тысяч до 140-150 тысяч, резюмировал эксперт по миграционной повестке и найму персонала.

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Ранее Кладов спрогнозировал резкое усиление кадрового голода в производственном и строительном секторах российской экономики. По его оценке, в 2025 году с нехваткой квалифицированных работников могут столкнуться в общей сложности 95 процентов промышленных компаний против 85 процентов в начале 2024-го. В свою очередь, дефицит кадров в строительной отрасли может достичь 16-17 процентов от всей численности персонала. При этом хватать не будет почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров.

Однако наиболее критическая ситуация с кадрами в следующем году, по мнению эксперта, будет наблюдаться в сельском хозяйстве. Если в 2022-м дефицит квалифицированных работников в этой отрасли оценивался примерно в 240 тысяч человек, то в 2025 году нехватка может составить порядка 300 тысяч сотрудников. Усилению кризиса в этой отрасли, пояснил Кладов, будет способствовать не только массовый отток мигрантов из России, как в случае с производственным и строительным секторами, но и естественная убыль сельского населения.

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