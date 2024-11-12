Экс-разведчик США Риттер: Украина проиграла в конфликте, ее уже ничто не спасет

Украина уже проиграла в конфликте с Россией, уже ничто ее не спасет. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Уже ничто не спасет Украину. Чем быстрее Киев это осознает, тем быстрее приспособится к этой реальности, добиваясь такого завершения конфликта, которое сохранит как можно больше жизней и как можно больше территорий», — отметил он.

Военный эксперт также указал на отчаяние украинцев, которое выражается в «мирном плане» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам. этот план является фантазией, и его никто его не поддерживает.

Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять. Он добавил, что нападение ВСУ на Курскую область «еще больше растянуло и без того небольшие украинские силы».