Верховный суд отказался исключать Семена Слепакова из списка иноагентов

Верховный суд отказался исключать комика Слепакова из списка иноагентов

Верховный суд Российской Федерации отказался исключать комика и барда Семена Слепакова, внесенного Минюстом в реестр иноагентов, из этого списка. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в сообщении. В суде отметили, что жалоба была изучена, но в ней не было найдено нарушений, которые могли бы стать поводом для ее рассмотрения на заседании.

В сентября Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иностранного агента.

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Как заявили в ведомстве, артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении граждан РФ. Сейчас артист проживает в Израиле.