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15:38, 12 ноября 2024Россия

Власти прокомментировали появление фото насильника на стенде с портретами героев СВО

Власти Чебаркуля извинились за фото насильника Синицына на стенде с героями СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Чебаркуль

Чебаркуль. Фото: Мазаев Никита / Фотобанк Лори

Власти Чебаркуля Челябинской области извинились за размещение фото насильника Дениса Синицына рядом с портретами героев специальной военной операции (СВО) на стенде в Парке Победы. Заявление администрации городского округа цитирует «Подъем».

Комментируя ситуацию, собеседник издания подчеркнул, что работа по подбору материалов для доски памяти велась в течение нескольких месяцев. В результате на стенд попал снимок награжденного медалью «За отвагу» участника спецоперации Дениса Синицына, в прошлом совершившего тяжкое преступление. «Его портрет вызвал неоднозначное отношение жителей, в связи с этим он был снят со стенда. Администрация приносит извинения», — сказал представитель властей городского округа.

На фото Синицина обратили внимание местные жители. Их возмутило решение властей поместить рядом с портретами участников СВО снимок мужчины, жестоко расправившегося с матерью двоих детей, которую он изнасиловал и выколол ей глаза.

Ранее стало известно, что участники частной военной компании «Вагнер», изнасиловавшие девушку в городе Заречный Свердловской области, подписали контракты и снова уехали в зону СВО. Как рассказала супруга одного из них, уголовное дело в отношении военных было прекращено.

ЖЗЛ
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