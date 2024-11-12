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11:38, 12 ноября 2024Россия

В России на стенде героев СВО заметили фото выколовшего глаза женщине насильника

В челябинском Чебаркуле на стенде героев СВО заметили фото насильника Синицына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал RusNews

Жители города Чебаркуль Челябинской области заметили на стенде героев специальной военной операции (СВО) фото насильника Дениса Синицына, который выколол женщине глаза, передает Ura.ru.

По сведениям агентства, россиян возмутило решение властей поместить снимок Синицына рядом с военнослужащими. Вдова разведчика Любовь Рудометова призналась, что когда преступника искали, жители Чебаркуля боялись выходить на улицу. «Он что, герой?» — недоумевала женщина.

Ura.ru, ссылаясь на источник, утверждает, что портрет Синицына уже убрали со стенда.

В 2014 году Синицын зверски расправился с матерью двоих детей. Он изнасиловал ее, мучил и выколол глаза.

Ранее сообщалось, что участники ЧВК «Вагнер», которые изнасиловали девушку в городе Заречный Свердловской области, подписали контракты и снова уехали в зону проведения боевых действий на Украине.

ЖЗЛ
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