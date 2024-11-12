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00:13, 12 ноября 2024Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ рассказал о недовольстве украинцев Зеленским

Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы связывают с Зеленским беспредел ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинцы недовольны президентом страны Владимиром Зеленским, связывая с ним беспредел ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы обвиняют политика не только в коррупционных скандалах, но и в силовой мобилизации.

«Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей. То есть недовольство им есть, и очень сильное», — рассказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год не будет выполнен. По ее словам, мотивация военных падает из-за дефицита ресурсов и накопившейся усталости.

ЖЗЛ
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