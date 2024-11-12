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13:19, 12 ноября 2024Ценности

Возлюбленный Селены Гомес попал в рейтинг самых сексуальных мужчин 2024 года

Мария Винар
Бенни Бланко

Бенни Бланко. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер Бенджамин Левин, более известный под сценическим псевдонимом Бенни Бланко, попал в рейтинг самых сексуальных мужчин 2024 года по версии People. Соответствующий материал появился на сайте издания.

36-летний возлюбленный певицы, актрисы Селены Гомес попал в список «Самые сексуальные мужчины из ныне живущих» и дал интервью, в котором рассказал об отношениях и романе со звездой. В ближайшее время он примет участие в съемке для обложки журнала.

Известно, что с начала романа с поп-исполнительницей Бланко подвергался насмешкам и негативным комментариям о его внешности со стороны пользователей сети.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной стал американский актер и автогонщик Патрик Демпси.

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