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21:23, 12 ноября 2024Забота о себе

Врач назвала грозящий раком популярный вариант завтрака

Терапевт Баранова назвала сосиски грозящим раком вариантом быстрого завтрака
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сосиски на первый взгляд кажутся безобидным продуктом, однако выбирать его в качестве варианта быстрого завтрака для всей семьи не стоит, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

По словам Барановой, этот популярный на завтрак продукт содержит консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и нитриты, которые продлевают их срок годности и улучшают внешний вид. Однако из-за них в процессе обработки в сосисках образуются канцерогены, регулярное употребление которых грозит раком кишечника и желудка, предупредила врач.

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«Этот продукт вызывает рак. Многочисленные исследования уже давно подтвердили его связь с самыми серьезными проблемами для здоровья», — подчеркнула Баранова. Она добавила, что сосиски — это не просто «быстрая еда», они представляют серьезную опасность для здоровья, причем особенно они вредны детям.

Ранее онколог Валерия Комиссарова перечислила полезные для профилактики рака овощи. Для профилактики онкологических заболеваний хороши богатые антиоксидантами овощи: брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, помидоры, баклажаны, свекла, болгарский перец, артишок, шпинат, тыква, лук, чеснок, зеленые листовые овощи, перечислила она.

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