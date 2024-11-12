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12:32, 12 ноября 2024Забота о себе

Врач подсказал способы снизить риск проблем с сердцем

Хирург Григорьян: физическая активность поддерживает здоровье сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Болезни сосудов — основная причина проблем с сердцем, рассказал эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. В комментарии «Ленте.ру» доктор призвал поддерживать здоровье сосудов и подсказал способы сделать это, чтобы снизить риск развития смертельно опасных заболеваний.

Для того чтобы снизить риск заболеваний сосудов и артерий, врач призвал правильно питаться: рацион должен быть сбалансированным, а количество животных жиров в нем должно быть минимальным.

«Физическая активность также помогает поддерживать здоровье сердца. Важно регулярно заниматься посильным спортом», — подчеркнул врач. Доктор также посоветовал отказаться от обуви на каблуке. Тем, у кого нет возможности сделать это, Григорьян рекомендовал вечером принимать теплую ванну для ног.

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Во время длительных перелетов или путешествий на автотранспорте доктор призвал надевать компрессионный трикотаж. Подобрать его поможет врач, также специалист может назначить применение препаратов, препятствующих образованию тромбов.

«Каждый час в полете нужно выпивать по 100 миллилитров жидкости (кроме алкоголя) или прохаживаться по салону, если позволяют условия полета. Также находясь в кресле самолета или на рабочем месте можно попеременно напрягать икроножные мышцы, что позволит крови продвигаться из нижней половины тела и ног к сердцу», — отметил врач.

Ранее Григорьян назвал способы отличить сердечный приступ от отравления, а также перечислил симптомы приближающегося инфаркта. По словам кардиохирурга, многие люди не знают симптомы сердечного приступа, полагая, что при нем появляется боль в левой части груди.

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