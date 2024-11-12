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07:25, 12 ноября 2024Мир

Зеленского призвали искать себе убежище

Турецкий аналитик Эрчин призвал Зеленского искать себе убежище
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что действия США и Европы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Эрчин напомнил, что избранный на пост президента США Дональд Трамп вступит в должность в январе 2025 года. Поэтому не стоит ждать от него действий для урегулирования конфликта в этом году.

«Но <...> можно сказать, что украинская война уже близится к завершению, [президент Украины Владимир] Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — призвал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве подобный план называли слишком оптимистичным и невыполнимым.

ЖЗЛ
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