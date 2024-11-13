Курс доллара к рублю вырос до максимума за год

Курс доллара к рублю вырос до максимума с 19 октября 2023 года

Банк России по итогам внебиржевых торгов установил на четверг, 13 ноября, курс доллара на уровне 98,37 рубля, что стало новым максимумом более чем за год — с 12 октября 2023 года. Информация размещена на сайте регулятора.

Евро вырос в цене до 104,29 рубля, а юань — до 13,6 рубля. Основной причиной подъема доллара в последние дни остаются общемировая тенденция — на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа американская валюта растет по отношению к всем главным валютам мира.

Также по итогам победы республиканца и его предвыборных комментариев по поводу криптовалют растет биткоин. Сначала он впервые в истории преодолел отметку в 90 тысячи долларов, а затем поднялся выше 92 тысяч.

Между тем индекс Мосбиржи после непродолжительного периода роста с начала ноября снижается вторые сутки подряд. Торги в среду он закрыл на отметке 2 764 пункта. Такая ситуация может быть связана с постепенным завершением позитива, связанного с победой Трампа и надежд на скорое окончание боевых действий на Украине.