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18:24, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев побывал в Афганистане и назвал один из самых глупых запретов в стране

Артемий Лебедев назвал глупым запрет музыки в общественных местах в Афганистане
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Афганистане и поделился впечатлениями. О поездке он рассказал в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Так, блогер счел одним из самых глупых ограничений, которые ввели находящиеся у власти в стране талибы (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России), запрет на музыку в общественных местах. Лебедев назвал неделей тишины то время, которое он провел в Афганистане.

«Я просидел в Афганистане неделю, вообще нигде не услышал музыки, кроме как у нашего водителя в машине, потому что, естественно, одно дело — сделать запрет, а другое дело — это настоящая человеческая жизнь», — добавил дизайнер. Он указал, что, вопреки запрету, люди в стране нередко слушают музыку в своих машинах и других местах.

Ранее сообщалось, что тревел-блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце в Пакистане похитили члены «Талибана». Утверждалось, что за него потребовали выкуп, однако позднее он вышел на связь и намекнул, что его никто не похищал.

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