Талибы похитили российского блогера. Кто он и как попал в плен?

В Пакистане талибы похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце

Тревел-блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) похитили члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане. Мужчина не выходил на связь с близкими с 24 октября.

Велопутешественник приехал в страну для съемок контента для YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-хан. 26 октября близкие мужчины забили тревогу. По данным местных СМИ, блогера похитила группировка «Хафиз Гюль Бахадур» и требует выкуп.

Официальных заявлений от российского посольства в Пакистане пока нет. Как уточняет Telegram-канал Shot, одно из последних видео 39-летний блогер опубликовал 25 октября, в котором «просил донаты на пиво».

Вася Щупальце объездил на велосипеде Индию, Монголию, Афганистан, на Кавказ, свое путешествие должен был завершить в Пакистане. Блогер рассказывал о своих приключениях на YouTube-канале, который насчитывает 2,2 тысячи подписчиков.

В Афганистане талибы задержали россиян, которые вышли за хлебом

В апреле россиян, вышедших вечером за хлебом в Афганистане, задержали боевики «Талибана». Житель Ульяновска Алексей Мараховец сообщил, что инцидент произошел в городе Газни, где он находился вместе с другими путешественниками в рамках авторского тура. Они дошли до единственного работающего ларька, купили все необходимое, и направились в отель.

«На обратном пути в гостиницу остановил патруль талибов/ Показали у себя на телефоне наши паспорта — типа, мы ли это? Сказали идти к отелю»? — написал Мараховец.

Там их ждал уже еще один отряд людей с оружием. «Потом 20-30 не самых приятных минут жизни, разговоры через посеревшего от страха мальчика с ресепшен. Но все вежливо было, с улыбкой», — добавил мужчина. Выяснилось, что выходить из отеля в темное время суток запрещено в целях безопасности.

Фото: Mustansar Baloch / Reuters

Россия может исключить «Талибан» из списка террористических организаций

4 октября специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что решение исключить талибов из списка террористов принято на высшем уровне. Он отметил, что это необходимо делать в рамках российского правового поля.

Глава политбюро «Талибана» в Катаре Сухейл Шахин, в свою очередь, поблагодарил Москву за рассмотрение данного вопроса. «С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но [присутствие движения] в списке террористических [организаций] является препятствием на пути отношений между двумя странами», — сказал он.

По словам Шахина, исключение талибов из списка необходимо и движение благодарно за обсуждение этого вопроса.