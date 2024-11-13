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18:59, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Британская газета отказалась публиковать материалы в соцсети X из-за «тревожного контента»

Газета The Guardian заявила, что не будет делать публикации в соцсети X Маска
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Британская газета The Guardian объявила, что отказывается от публикации своих статей в соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Об этом редакция сообщила в одном из материалов.

«Мы хотели бы сообщить читателям, что больше не будем публиковать материалы ни в одном из официальных аккаунтов Guardian в социальной сети X (ранее --Twitter). Мы считаем, что недостатки от присутствия на платформе перевешивают преимущества», — говорится в заявлении издания.

The Guardian также подчеркнула, что редакция уже задумывалась об этом, так как в соцсети, по ее мнению, публикуется много «тревожного контента», в том числе расистские материалы и теории заговора. Издание также назвало X «токсичной медиаплатформой» и указало, что Маск использовал ее для формирования политического дискурса.

Ранее Маск предположил, что в случае, если на президентских выборах победила бы демократка Камала Харрис, его соцсеть заблокировали бы. По его словам, организация «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве», осуществляющая цензуру, заставила бы рекламодателей бойкотировать X.

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