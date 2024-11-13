Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом

Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с президентом Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с действующим главой страны Джо Байденом. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Трамп находился в здании Белого дома около двух часов и примерно в 13:00 по местному времени (21:00 мск) покинул резиденцию главы государства.

Однако точная продолжительность встречи и темы разговоров политиков в отсутствие журналистов неизвестны.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. Отмечалось, что в зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. После этого крикливых журналистов попросили покинуть помещение.