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17:04, 13 ноября 2024Мир

Дуда пригласил в Польшу американские войска из других стран

Дуда: войска США могут разместиться в Польше, если ими недовольны другие страны
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Войска США могут разместиться в Польше, если ими будут недовольны в других странах, заявил польский президент Анджей Дуда во время церемонии открытия американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково. Его слова передает Głos Pomorza.

«Если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь», — заявил Дуда.

Польский лидер добавил, что в его стране «всегда будут рады» американским войскам. По его словам, поляки всегда относились к Соединенным Штатам как к союзнику и дружественному государству. Дуда подчеркнул, что Польша приветствует солдат США «с большой сердечностью» и является крупнейшим импортером американского оружия.

Ранее Дуда заявил, что база ПРО США в Редзиково направлена против России.

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