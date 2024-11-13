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14:09, 13 ноября 2024Экономика

МВД пожаловалось на проблемы с российскими процессорами

МВД пожаловалось на слабую отказоустойчивость российских процессоров «Эльбрус»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Серверы на базе российских микропроцессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ слишком быстро выходят из строя, а оперативно заменить их не получается. На такую проблему на заседании Совета Федерации пожаловался замглавы департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур, пишут «Ведомости».

По его словам, эксплуатация оборудования показала его слабую отказоустойчивость, но производитель не готов предоставлять рабочие серверы. В МЦСТ отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» уже распределен, а новые пока не производят.

Кашпур уточнил, что в период с 2020 по 2024 годы ведомство закупило 709 серверов с «Эльбрусами», в том числе 32 единицы в этом году. Оборудование используется для работы сервисов по фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в специальном программном обеспечении «Паутина», а также для единого информационного ресурса регистрационного иммиграционного учета. Сколько из серверов вышло из строя, представитель МВД не уточнил.

Директор по развитию МЦСТ Константин Трушкин указал, что компания имеет возможности для производства оборудования в необходимых объемах и сейчас решает вопросы, связанные с возобновлением поставок. В свою очередь, в Минпромторге заверили, что готовы содействовать МВД в плане своевременных поставок необходимой техники.

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О недовольстве силовым ведомством российскими процессорами сообщалось еще в январе 2022 года. Тогда замминистра внутренних дел Виталий Шулик отмечал, что серверы на базе процессоров «Эльбрус-8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что не позволяет «обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Между тем собеседник издания рассказал, что из-за американских санкций разработки МЦСТ давно остановились. Еще осенью 2022 года Тайвань заблокировал поставки крупной партии кристаллов в Россию, и с тех пор замены им нет. Компания хотела перенести производство на завод «Микрон», но планы пока остаются нереализованными. В конце сентября этого года сообщалось, что разработчика передали во внешнее управление НПЦ «Элвис». Поводом для такого решения стал провал гособоронзаказа.

В июне стало известно, что Минпромторг приостановил программу выдачи субсидий в целях развития российской радиоэлектроники для проверки эффективности ранее предоставленных на такие цели средств.

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