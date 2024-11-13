Главный тренер сборной Брунея высказался о Карпине

Главный тренер сборной Брунея Эутропио: помню Карпина еще футболистом

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес Эутропио высказался о наставнике российской команды Валерии Карпине. Его слова приводит Metaratings.

«Я знаю, кто такой Валерий Карпин. Я помню его еще футболистом, видел, как он играет», — заявил Соарес. Он отметил, что российский тренер проделал большую работу во главе национальной команды.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре. Спустя четыре дня команда под руководством Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт рассчитан до 2028-го.