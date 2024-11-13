Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

Лавров: на Западе не обращают внимания на главные причины украинского конфликта

На Западе не обращают внимания на главные причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, к первопричинам боевых действий относятся «безоглядное, вопреки всем дававшимся заверениям, в том числе на бумаге, расширение НАТО на восток». Лавров добавил, что конфликт вызван «последовательным истреблением всего русского», в том числе языка, культуры и образования.

«Никто из архитекторов так называемого украинского урегулирования на Западе вообще на это не обращает внимание», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил, что в мирные инициативы по Украине следует включать возвращение украинцам права «разговаривать, обучаться, детей своих учить на русском языке, получать информацию на русском языке».

Ранее глава МИД заявил, что идея переизбранного экс-президента США Дональда Трампа заморозить украинский конфликт по линии боевого соприкосновения хуже Минских соглашений.