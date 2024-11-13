Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

На Западе не обращают внимания на главные причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам министра, к первопричинам боевых действий относятся «безоглядное, вопреки всем дававшимся заверениям, в том числе на бумаге, расширение НАТО на восток». Лавров добавил, что конфликт вызван «последовательным истреблением всего русского», в том числе языка, культуры и образования.
«Никто из архитекторов так называемого украинского урегулирования на Западе вообще на это не обращает внимание», — подчеркнул глава МИД.
Лавров отметил, что в мирные инициативы по Украине следует включать возвращение украинцам права «разговаривать, обучаться, детей своих учить на русском языке, получать информацию на русском языке».
Ранее глава МИД заявил, что идея переизбранного экс-президента США Дональда Трампа заморозить украинский конфликт по линии боевого соприкосновения хуже Минских соглашений.