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20:37, 13 ноября 2024Мир

Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

Лавров: на Западе не обращают внимания на главные причины украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На Западе не обращают внимания на главные причины украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, к первопричинам боевых действий относятся «безоглядное, вопреки всем дававшимся заверениям, в том числе на бумаге, расширение НАТО на восток». Лавров добавил, что конфликт вызван «последовательным истреблением всего русского», в том числе языка, культуры и образования.

«Никто из архитекторов так называемого украинского урегулирования на Западе вообще на это не обращает внимание», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил, что в мирные инициативы по Украине следует включать возвращение украинцам права «разговаривать, обучаться, детей своих учить на русском языке, получать информацию на русском языке».

Ранее глава МИД заявил, что идея переизбранного экс-президента США Дональда Трампа заморозить украинский конфликт по линии боевого соприкосновения хуже Минских соглашений.

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