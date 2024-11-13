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19:59, 13 ноября 2024Мир

Лавров прокомментировал идею Трампа заморозить конфликт на Украине

Лавров: идея Трампа заморозить конфликт на Украине даже хуже Минских соглашений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Идея переизбранного экс-президента США Дональда Трампа заморозить украинский конфликт по линии боевого соприкосновения даже хуже Минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, участившиеся призывы остановить украинский конфликт связаны с тем, что «сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию».

7 ноября сообщалось, что команда Трампа начала обсуждение плана по завершению украинского конфликта. По данным источников газеты The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону, а также снабжение Украины оружием, если та откажется от идеи вступать в НАТО на 20 лет.

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