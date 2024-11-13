МЧС раскрыло подробности обрушения автомобильного моста в Крыму

МЧС: автомобильный мост в Крыму обрушился над железнодорожным полотном

Обрушение автомобильного моста в Крыму произошло над железнодорожным полотном. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Обрушение моста произошло между селами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших.

11 ноября в Красновишерске Пермского края в жилом доме обрушилось перекрытие второго этажа. Одна из местных жительниц призналась, что она и ее соседи боятся за свою жизнь, так как потолок может обрушиться в любой момент. При этом обслуживающая дом управляющая компания не реагирует на их жалобы о случившемся, сказала она.