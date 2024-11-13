Москвичам пообещали теплый ноябрь

Синоптик Ильин назвал самые теплые дни ноября

В столице вторая половина ноября ожидается достаточно теплой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До 22-23 ноября будут наблюдаться положительные температуры днем и околонулевые значения в ночные часы. Самыми теплыми днями второй половины месяца станут выходные, 16 и 17 ноября, а также четверг и пятница на следующей неделе, 21 и 22 ноября. Днем в эти дни столбики термометров могут подняться на уровень выше пяти градусов. После этого начнется снижение температуры, предсказал синоптик.

Временный снежный покров может появиться в Москве в ночь на 15 ноября, предупредила ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в городе может выпасть 2-3 сантиметра снега.