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17:45, 13 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали теплый ноябрь

Синоптик Ильин назвал самые теплые дни ноября
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В столице вторая половина ноября ожидается достаточно теплой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До 22-23 ноября будут наблюдаться положительные температуры днем и околонулевые значения в ночные часы. Самыми теплыми днями второй половины месяца станут выходные, 16 и 17 ноября, а также четверг и пятница на следующей неделе, 21 и 22 ноября. Днем в эти дни столбики термометров могут подняться на уровень выше пяти градусов. После этого начнется снижение температуры, предсказал синоптик.

Временный снежный покров может появиться в Москве в ночь на 15 ноября, предупредила ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в городе может выпасть 2-3 сантиметра снега.

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