Муцениеце заявила о готовности вступить в серьезные отношения

Муцениеце заявила о готовности к серьезным отношениям после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце заявила, что готова вступить в новые серьезные отношения после развода с актером Павлом Прилучным. Ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

«Как будто бы, наверное, уже и хочется [отношений]», — сказала артистка, добавив, что уже восстановилась после развода и «нажилась для себя».

Муцениеце также рассказала, что на данный момент за ней ухаживают трое мужчин. У одного из них, по ее словам, нет детей, а у двоих есть.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что в трудные времена пользовалась помощью магов и даже думала навести порчу на одного из близких людей. Имя обидчика она не назвала.