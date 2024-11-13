На Западе назвали самое ужасное геополитическое решение в Европе после 1945 года

Профессор Малинен: вступление Финляндии в НАТО было ужасным решением

Настраивать Финляндию против России, проводить ее милитаризацию со вступлением в НАТО было ужасным решением. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.

«Военизировать Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США — самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году», — написал эксперт, призвав вывести все подразделения американской армии с территории Финляндии.

Ранее Финляндия предложила союзникам по НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией.