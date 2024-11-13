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16:38, 13 ноября 2024Мир

На Западе уличили Зеленского в срыве перемирия

Профессор Малинен: НАТО и офис Зеленского срывают установление мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского срывает все попытки прекратить украинский конфликт и установить мир. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.

«Сейчас достичь мира в Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по усугублению конфликта, предпринимаемых НАТО и администрацией Зеленского», — написал эксперт, добавив, что к прекращению боевых действий может привести военное поражение Украины и Североатлантического альянса.

Ранее Малинен заявил, что решение настраивать Финляндию против России, проводить ее милитаризацию со вступлением в НАТО было самым ужасным геополитическим решением в Европе с 1945 года.

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